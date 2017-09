Veröffentlicht am 27. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Pilates-Workshop am 7. Oktober – Kurs der Kreisvolkshochschule widmet sich der Gesundheit – Am Samstag, 7. Oktober, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen erstmalig einen Pilatesworkshop an. Pilates ist ein ganzheitliches Körpertraining, zum Aufbau der Rumpfstabilität. Angesprochen werden vor allem die tief liegenden, kleinen und meist schwächeren Muskelgruppen. Es beinhaltet Kraftübungen, Stretching und bewusste Atmung, strafft den Körper und führt zu einer besseren Haltung und harmonischeren Bewegungsabläufe im Alltag sowie beim Sport. Die Körpermitte bildet ein starkes Zentrum, das „Powerhouse“. Eine wichtige Rolle spielt dabei die bewusste Atmung, die während der Übungen synchron zu den Bewegungen erfolgt. Achtsamkeit und Körperwahrnehmung spielen eine große Rolle.

Pilates kann prinzipiell von jedem Menschen praktiziert werden kann. Für Sportler, auch nach Verletzungen infolge einseitiger Bewegungen; Menschen, die unter chronischen, haltungsbedingten Rückenschmerzen leiden; ältere Menschen, die beweglich bleiben und Stürze vermeiden möchten und für Frauen und Männer, die einer Osteoporose oder Rückenleiden vorbeugen wollen, ist das Training besonders geeignet.

Der Kurs unter der Leitung von Mandy Jung findet von 09:30 bis 13:00 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.