Canto al dente in der Christuskirche Altenkirchen

Veröffentlicht am 26. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Canto al dente konzertiert in der evangelischen Kirche in Altenkirchen – Abendlicher Ohrenschmaus am Samstagabend in der evangelischen Kirche in Altenkirchen. Der Chor Canto al dente gab nach drei Jahren Pause, so einige Besucher, endlich wieder ein Konzert. Chorleiter Michael Sauerwald und seine Sänger/innen hatte ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem jeder Besucher auf seine Kosten kam. Gleich zu Beginn brillierte der Chor mit dem Song „Angel“ von Robbie Williams. Im weiteren Repertoire folgten bekannte Lieder wie „Cello“ von Udo Lindenberg, „solang man Träume noch leben kann“ von der Müchener Freiheit oder „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani.

Nach der Pause wurden die Besucher zunächst musikalisch und instrumental von vier jungen Musikern unterhalten. Mit Celina Harzer (Gesang), Jannik Sauerwald (Keyboard), Janik Kreit (Gitarre) und Justus Becker (Schlagzeug) setzte der Chor einen weiteren Glanzpunkt im Programmablauf. So wurde der Chor in der zweiten Hälfte des Konzertes von der Band begleitet. Nach einem kurzweiligen und unterhaltsamen Abend ließ das Publikum die Sänger natürlich nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen und so verabschiedete sich der Chor mit dem „Earth Song“ von Michael Jackson. (rewa) Fotos: Renate Wachow