Veröffentlicht am 26. September 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Großer Bahnhof für neues Feuerwehrfahrzeug in Weyerbusch – Der Geburtstagstisch ist vorbereitet, die Kerzen leuchten und das Geburtstagskind wird mit Liedgesang hereingebeten. Die Augen des Geburtstagskindes leuchten, auf dem Tisch steht ein langersehnter Wunsch. So oder ähnlich fühlten sich wohl am frühen Abend gut zwei Dutzend Männer und Frauen des Löschzuges Weyerbusch. Sie hatten sich am Feuerwehrgerätehaus am Ortsausgang versammelt um gemeinsam die Ankunft des neuen Feuerwehrfahrzeuges, ein HLF 10, mitzuerleben. Kurz nach 18:00 Uhr glaubten Verkehrsteilnehmer in einen Großeinsatz der Feuerwehr geraten zu sein. Als sie in den Ort einfuhren kamen ihnen drei große und ein kleines Feuerwehrfahrzeug entgegen, am Straßenrand Menschen die winkten und andere die filmten oder fotografierten. Mit Großeinsatz war es nichts aber ein großes Ereignis war es dennoch.

Das sah schon pompös aus als die drei Löschfahrzeuge von der B 8 zum Feuerwehrgerätehaus einbogen. Das neue Fahrzeug, ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF) 10, in der Mitte, im Führerhaus die Wehrführer Andreas Krüger und Michael Imhäuser. Auch ihrer Gesichtszüge zeigten die große Freude über das neue Fahrzeug und den jubelndem Empfang.

Mitten auf dem Vorplatz des neuen Feuerwehrhauses stand das „Neue“, alle Rollos hoch, die Türen weit auf und die Leiter heruntergeklappt. Das große Bestaunen begann, egal ob Feuerwehrmann, -frau oder Jugendfeuerwehr, alle wollten, mussten und gingen auf und in das Fahrzeug. Die Mannschaft die mit zur Überführung war gab bereitwillig und stolz Auskunft.

Das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug 10 nimmt an Besatzung eine Gruppe auf, das sind neun Personen. Die technischen Daten zum Fahrzeug: Fahrgestell: MAN TGM 13.290, Allradantrieb, Motorleistung: 290 PS, Euro 5, zulässiges Gesamtgewicht: 13.000 Kilo. Aufbau: Albert Ziegler GmbH, Giengen/Brenz. LED-Umfeldbeleuchtung rundum, Zwei LED Arbeitsscheinwerfer auf dem Fahrerhaus, pneumatischer Lichtmast mit sechs LED-Scheinwerfern (Gesamt 18.000 Lumen), LED Heckwarnsystem, Lagerung für LKW-Rettungsplattform, Platz für umfangreiches Material zur Technischen Hilfeleistung.

Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 (2000 Liter Nennförderstrom bei 10 bar Nennförderdruck), Löschwasserbehälter: 1.270 Liter, Schaummittelvorrat: 60 Liter, Hygieneboard. Das HLF 10 ist für die technische Hilfeleistung und für den Brandeinsatz konzipiert, es wird zukünftig als Erstangriffsfahrzeug im Löschzug Weyerbusch Verwendung finden. Das HLF 10 ersetzt das bisherige LF 16/12, Baujahr 1994, das in Kürze veräußert wird. (wwa) Fotos: Wachow