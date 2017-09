Veröffentlicht am 26. September 2017 von wwa

EITORF – Tanzshow „Orient-Cocktail“ am 21. Oktober – Gruppe „Asja“ des TuS Hachenburg lädt ins Theater Eitorf ein. – Nach dem Erfolg der letzten Show im April 2016 organisiert die Tanzgruppe „Asja“ mit ihrer Leiterin Irina Budnikow und der Eitorfer Gruppe „Tahira“ nun zum zweiten Mal eine Benefizveranstaltung im Theater am Park in Eitorf und freut sich wieder auf viele Gäste aus dem Westerwald.

Die zweiteilige Tanzshow nimmt alle Zuschauer jeden Alters mit auf einen Streifzug gehobenen Niveaus durch die verschiedenen Facetten des orientalischen Tanzes, Fantasy- und Showtänze, Tribal Dance sowie getanzte Komödie und Darbietungen des modernen Tanzes. Gaststar – Karioca (Deutschland/Spanien). Auch für orientalisches Ambiente wird an dem Abend bestens gesorgt. Mit kulinarischen Spezialitäten des Orients und einem kleinen Basar mit Kostümen, Zubehör und Schmuck kommt auch während der Pause keine Langeweile auf. Karten mit festen nummerierten Plätzen sind im Vorverkauf unter Telefon: 02243-9173925 o. per Email tanz-fit-eitorf@web.de zu erwerben. Der Erlös der Veranstaltung wird wie im Vorjahr gespendet. Mehr Info auf www.asjatanz.de unter „Show 2017“ oder „Aktuelles“.