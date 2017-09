Veröffentlicht am 26. September 2017 von wwa

ORFGEN – Schützen des KKSV Orfgen wandern auf der Landfrauenroute “Alte Kohlstraße“ – 20 Schützenschwestern und Schützenbrüder des KKSV Orfgen trafen sich in Wölmersen zum gemeinsamen wandern. Bei noch trockenem Wetter wanderten die Schützen in Richtung Ölsen zum Böckemech. Das Wetter spielte ab dort nicht mehr mit und es fing an zu regnen. Durch den Wald ging es weiter zum Raiffeisenturm auf dem Beulskopf. Allmählich änderte sich wieder das Wetter und hörte es auf zu regnen und es wurde trocken. Einige Wanderer nutzen die Gelegenheit und bestiegen den Raiffeisenturm.

An der Schutzhütte beim Raiffeisenturm wartete der Verpflegungstrupp bereits mit einer heißen Suppe und kalten Getränken, sodass keiner der Wanderer hungern oder dürsten musste. Gesättigt ging es dann zum letzten Abschnitt der Wanderung. Über Beul und Busenhausen nach Helmenzen. Dort wurden die Schützen schon in der Museumsscheune erwartet. Nach einer Pause mit Kaffee und Kuchen nutzen viele die Zeit für eine Besichtigung.

Im Anschluss wurde zum Ausgangspunkt in Wölmersen gewandert. Die Wanderung war 15 Kilometer lang und sehr abwechslungsreich. König Andreas Hassel dankte Manfred Lichtenthäler für die Organisation des Wandertages. Der gesellige Abschluss fand in Schürdt im Hotel Hubertushöhe statt. (Vereinsbericht) Fotos: Privat