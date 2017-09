Veröffentlicht am 26. September 2017 von wwa

NRK – Vielfalt verbindet auch in der dritten Woche der IKW – Schwerpunkt liegt auf interkulturellen Begegnungen – „Vielfalt verbindet“: Dies ist das Motto der Interkulturellen Wochen, die in Stadt und Kreis Neuwied noch bis zum 5. Oktober ein buntes Programm bieten. Die dritte Woche startet am Donnerstag, 28. September, um 16:30 Uhr in der vhs Neuwied mit einer Schulung für ehrenamtliche Helfer. Thema ist „Sprachfähig in der Flüchtlingsdebatte – Fakten und Argumente gegen rechte Parolen und Vorurteile“. Um 19:00 Uhr zeigt das Koordinationsteam des Kontaktkreises Flüchtlinge in der Verbandsgemeinde Unkel den Film „Nur wir drei gemeinsam“. Der Streifen erzählt die wahre Geschichte einer iranischen Flüchtlingsfamilie mit einer gehörigen Portion Humor. Im Anschluss an die Filmvorführung im Rathaus Unkel beantwortet ein iranisches Ehepaar, das aus denselben Gründen geflohen ist und bei uns lebt, Fragen zu dem Thema.

Der Freitag, 29. September, steht ganz im Zeichen der Begegnung. Ab 15:00 Uhr können Interessierte beim gemeinsamen Grillen am Sportplatz in Unkel ihre neuen Nachbarn kennenlernen. Die Begegnungsstätte und das Vorgelände am Camp in Neuwied-Block öffnen am gleichen Tag ab 17:30 Uhr ihre Türen für Flüchtlinge, Flüchtlingshelfer und Bürger. Bei internationaler Küche und fernöstlicher Musik kann sich in lockerer Atmosphäre ausgetauscht werden. Zu einem Austausch mit dem Bischof von Patacamaya (Bolivien) lädt die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung und Pfarreiengemeinschaft St. Matthias am gleichen Tag ein. Um 19:00 Uhr eröffnet Bischof Percy den Abend mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche. Im Anschluss hält der Bischof im Friedrich-Spee-Haus einen Vortrag mit offener Diskussion.

Am Dienstag, 3. Oktober, ist bundesweit der Tag der offenen Moschee. Auch die Neuwieder Moscheen Bait-ur-Raheem, Fatih, Omar Al-Farouk und Ravza machen von 10:00 bis 16:00 Uhr mit und suchen das Gespräch, beantworten Fragen und empfangen ihre Besucher in gewohnter Gastfreundschaft.

Ausführliche Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter www.neuwied.de/ikw2017.html. Ansprechpartner sind die Integrationsbeauftragten von Stadt und Kreis Neuwied, Dilorom Jacka, Telefon: 02631 802 284, Email: djacka@neuwied.de und Andrea Oosterdyk, Telefon: 02631 803 129, Email: andrea.oosterdyk@kreis-neuwied.de.