Veröffentlicht am 26. September 2017 von wwa

RLP – Mit ein paar Klicks zur perfekten Sportstunde – Die Unfallkasse stellt das „Feuerwehrsport-Trainingstool“ vor – Sie sind immer da, wenn es brenzlig wird: Rund 50.000 aktive Feuerwehrleute gibt es in Rheinland-Pfalz. Sie riskieren in ihrem Ehrenamt Leib und Leben, um anderen zu helfen. Ein wichtiges Element auf dem Weg dahin, sie für ihren herausfordernden Einsatz fit zu machen, ist der Feuerwehrsport. Hier steht die Unfallkasse Rheinland-Pfalz den freiwilligen Feuerwehren im Land schon lange mit ihren Präventionsangeboten zur Seite. Jüngstes Beispiel ist das „Feuerwehrsport-Trainingstool“, das jetzt bei einer Kick-off-Veranstaltung am Sitz der Unfallkasse in Andernach offiziell vorgestellt wurde.

Das Feuerwehrsport-Trainingstool ist ein neuer, innovativer Baustein im Konzept „Fit für den Einsatz“ der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, das zum Ziel hat, die Fitness der Feuerwehrangehörigen zu stärken und so die Anzahl der Unfälle zu senken. Dass Feuerwehrsport Sinn macht, das wissen auch die Wehrleute selber. Dennoch ist es mitunter schwierig, sie für den Feuerwehrsport zu begeistern – haben sie doch neben dem ehrenamtlichen Engagement in der Feuerwehr auch noch ein Berufs- und Privatleben. Vieles muss deshalb von der Sportleitung unter einen Hut gebracht werden, um die Trainingsstunden möglichst attraktiv zu gestalten: Abwechslungsreich und spannend soll das Training sein, es soll individuell fördern und fordern und dabei auch die unterschiedlichen Interessen und Altersstufen der Trainierenden im Blick behalten.

All das erleichtert das neue Feuerwehrsport-Trainingstool, das Sportwissenschaftlerin Heike Stanowski und Sportwissenschaftler Julian Mädrich von der Unfallkasse in den vergangenen zwei Jahren mit und für Feuerwehrangehörige entwickelt haben. Mehr als 300 verschiedene sportpraktische Videosequenzen wurden gedreht und die dazu gehörigen bebilderten Übungsbeschreibungen leicht verständlich formuliert. Zudem hält das Trainingstool Infos zum Versicherungsschutz im Ehrenamt, Wissenswertes zum Thema Feuerwehrsport und als Highlight den Trainingsplaner bereit, mit dessen Hilfe Feuerwehrsport-Coaches ohne großen Aufwand individuelle Trainingsstunden kreieren können.

Die Präsentation des Feuerwehrsport-Trainingstools kleidete die Unfallkasse in eine perfekt durchchoreografierte Kick-off-Veranstaltung inklusive Kunstrauch, Sirenengeheul und leibhaftigem „Feuerwehreinsatz“. Neben vielen Feuerwehrangehörigen sowie politischen Vertreterinnen und Vertretern begrüßte der Vorstandsvorsitzende der Unfallkasse Peter Labonte dazu auch Ehrengäste wie den rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz, den Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes, Frank Hachemer, und Andernachs Oberbürgermeister Achim Hütten. „Es ist eine besondere Premiere“, bekräftigte Labonte. Das neue Trainingstool leiste einen Beitrag zur Prävention und sei eine willkommene Hilfe beim Feuerwehrsport. Denn: „Ohne ein gewisses Maß an Fitness geht es nicht.“

„Was Sie entwickelt haben, das hilft wirklich“, zeigte sich Innenminister Roger Lewentz begeistert. Das neue Trainingstool sei eine tolle Hilfestellung beim Trainingsaufbau, denn beim Feuerwehrsport müsse schließlich nicht jede Wehr alles neu erfinden. Ein großes Lob richtete Lewentz an die rheinland-pfälzischen Feuerwehren allgemein – sie sei „die wichtigste Bürgerinitiative, die es für uns gibt“. Und in Richtung Unfallkasse sagte er: „Sie sind uns eine enorm wichtige Partnerin.“

Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz stehe für Innovation in der Prävention, lobte auch Andernachs Oberbürgermeister Achim Hütten. Das hörte der Geschäftsführer der Unfallkasse, Manfred Breitbach, natürlich gern. Auch für die Zukunft versprach er: „Die Unfallkasse macht nicht die Augen zu, wenn es um Prävention geht.“ Gemeinsam mit Roger Lewentz, Frank Hachemer, Peter Labonte und Werner Böcking, Sprecher der Kreisfeuerwehrinspekteure, schaltete Breitbach mit einem langen Druck auf den Buzzer das neue Trainingstool auf der Homepage der Unfallkasse frei. Am Ende der Kick-off-Veranstaltung konnten die Gäste das Feuerwehrsport-Trainingstool ausprobieren und sogar mit nach Hause nehmen – als Datenstick in Form eines Feuerlöschers.

Übrigens: Nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch alle anderen, die durch Sport etwas für ihre Gesundheit tun möchten, können das neue Trainingstool im Internet unter der Adresse feuerwehr.ukrlp.de/trainingstool abrufen.

Foto: Oberbürgermeister Peter Labonte, Vorstandsvorsitzender der Unfallkasse; Frank Hachemer, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes; Staatsminister Roger Lewentz; Werner Böcking, Sprecher der Kreisfeuerwehrinspekteure; Manfred Breitbach, Geschäftsführer der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Auf gemeinsamen Knopfdruck wird das Feuerwehrsport-Trainingstool unter www.ukrlp.de online gestellt.