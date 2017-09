Veröffentlicht am 26. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Babymassage für Kinder von der sechsten Woche bis sechs Monaten – Sanfte Massagen beruhigen Babys, sie sind etwas Herrliches. Wenn warme Hände über die samtweiche Haut streicht, kommt die Entspannung meist von ganz alleine. Das Deutsche Rote Kreuz in Altenkirchen bietet fortlaufend freitags vormittags, ab 09:00 Uhr einen Kurs an. Der Kurs wird in Altenkirchen, Kölner Str. 97, (Lehrsaal) durchgeführt. In diesem Seminar haben die Teilnehmer die Möglichkeit die Massagetechniken nach Frederick Leboyer zu erlernen. Die Babymassage fördert die Beziehung zwischen dem Baby und den Eltern. Sie schenken dem Baby wertvolle Zeit, Zuwendung, Ruhe und Entspannung, die ihm ungeteilt gehören. Blähungen und Verspannungen werden gezielt entgegen gewirkt und die ganzheitliche Entwicklung des Kindes unterstützt. Informationen und Anmeldungen nimmt Birgit Schreiner Telefon: 02681 800644 oder per Email schreiner@kvaltenkirchen.drk.de entgegen.