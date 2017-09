Tag des offenen Hofes in Busenhausen

Veröffentlicht am 25. September 2017 von wwa

BUSENHAUSEN – Tag des offenen Hofes, Hoffest und 26. Südwest-Züchtertag auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Hüsch Agrar GbR, Familie Markus und Harald Hüsch, Busenhausen – Wer in Richtung Busenhausen unterwegs war, der sah schon aus weiter Entfernung das da auf der Anhöhe gewaltig was los war. Menschenmassen und jede Menge landwirtschaftliche Gerätschaften waren zu erkennen, besonders die monströsen Traktoren, die Ackerschlepper, waren nicht zu übersehen. Auf dem Familienbetrieb von Harald und Markus Hüsch, in der Feldstraße in Busenhausen, fand ein „Tag des offenen Hofes“ statt. Der ursprüngliche Bauernhof hat sich gewaltig geändert. Freilaufende Hühner, der dösende Hofhund, die Katze auf Mäusefang, ein paar Schweine in der vergatterten Suhle, Kühe und Pferde auf der Weide nah des Hofes freilaufend, die Bäuerin mit Kopftuch und der Bauer auf einem kleinen Eicher dahertuckernd, das Ackergerät im Schlepp: das gibt es schon lange nicht mehr. Der Bauernhof aus dem Kinderbilderbuch ist Vergangenheit, Geschichte. In Busenhausen wurde an diesem Tag dargestellt, wie sich der heutige Betrieb in den zurückliegenden 40 Jahren entwickelt hat.

In Busenhausen ist der jetzige Milchviehstall 1996 durch eine Kooperation aus drei Milchviehbetrieben entstanden. Familie Hüsch bietet vier ausgebildeten Landwirten und zwei Auszubildenden einen Arbeitsplatz. Damit die Tiere immer optimal versorgt und betreut sind, arbeiten seit 2012 Fremdarbeitskräfte in einer Früh- und Spätschicht. Neben dem Tag des offenen Hofes fand parallel der 26. Südwest-Züchtertag, organisiert und durchgeführt vom Rinderzuchtverein Westerwald e.V., der Rinder-Union West e.G., der Züchtervereinigung Koblenz e.V. und der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, statt. Diese Veranstaltung fand erstmals im Kreis Altenkirchen statt. In dieser Aktion stellte sich die Rinderzucht der Region vor. Der Besucher hatte eine optimale Möglichkeit, sich über die Zucht und die Entwicklung zu informieren. Neben den 20 Holsteins, den Schwarz- und Rotbunten, wurden auch ein paar Fleischrinder unterschiedlicher Rassen vorgestellt.

Auf dem angegliederten Regionalmarkt hatten die Besucher die Möglichkeit mit Blumen, Eier, Handarbeiten, Honig, Milchprodukte, Nudeln und sogar Eichenholz Accessoires zu erwerben. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz bot dem Besucher die Möglichkeit, ein „Kuh-Checker-Diplom“ zu erwerben. Hier ging es darum, an mehreren Stationen auf dem Betrieb Fragen zu beantworten und zu zeigen, was alles nötig ist, damit die Milch im Milchtank landet. Für das leibliche Wohl sorgten die Landfrauen des Kreises Altenkirchen „LandFrauenverband Frischer Wind e.V.“ mit Kaffee, Kuchen und Waffeln. Die Landjugend kümmerte sich um die Kinderbelustigung mit einer Strohhüpfburg. (wwa) Fotos: Rewa