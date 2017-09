Feuerwehr schult sich in Notfalltüröffnung

Veröffentlicht am 25. September 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Seminar zur Notfalltüröffnung – Die Firma A. Wendt aus Bergheim veranstaltete am Wochenende für 20 Teilnehmer der Löschzüge Flammersfeld und Oberlahr im Feuerwehrhaus Flammersfeld ein Tagesseminar. Die beiden Ausbilder der Fa. Wendt, Theodor Schürmann und Josef Schumacher schulten die Einsatzkräfte zunächst theoretisch in der Anwendung der Taktik und den richtigen Eindringweg in Wohnungen und Gebäude auszuwählen. Auch die rechtlichen Aspekte des Zugangs in fremde Wohnungen wurden erläutert. In der praktischen Anwendung wurde jede Feuerwehreinsatzkraft in verschiedenen Türöffnungs- und Zugangstechniken ausgebildet. Die feuerwehrspezifische Ausbildung vermittelte allen Teilnehmern praxisnahe Tipps und Tricks im Umgang mit den Herausforderungen im „Türöffnungseinsatz“. Hierbei kamen auch diverse Spezialwerkzeugsätze zum Einsatz, über die die Feuerwehr zum Teil schon verfügt. (awo) Foto: Feuerwehr Oberlahr