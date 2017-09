A K U T E L L – Verkehrsunfall auf der B 8

Veröffentlicht am 24. September 2017 von wwa

A K T U E L L – RETTERSEN – Nachfolgender Verkehr übersieht Linksabbieger – Sie kamen am Sonntagmittag, 24. September, gegen 12:20 Uhr, beide aus Richtung Kircheib auf der B 8 in Fahrtrichtung Weyerbusch. Der vorausfahrende Mercedesfahrer, so die bisherigen Ermittlungen der Polizei Altenkirchen, beabsichtigte nach links in ein Waldstück abzubiegen und habe vorschriftsmäßig den Blinker gesetzt. Der nachfolgende Mercedesfahrer erkannte die Situation zu spät, versuchte noch auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, wurde aber von der linken Frontecke des Abbiegers im Bereich der Beifahrertür erwischt und von der Straße über beide Gegenspuren in den Graben abgewiesen. Der Abbieger kam auf der rechten Gegenfahrbahn in seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Das gerammte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. (wwa) Fotos: Wachow