A K T U E L L – Brennende Gastherme im Dachgeschoß

Veröffentlicht am 24. September 2017 von wwa

A K T U E L L – ALTENKIRCHEN – Vor der Bundestagswahl kam der Löscheinsatz für den LZ Altenkirchen – Die sonntägliche Frühstückszeit lief am 24. Speptember gerade durch, als sich die Leitstelle Montabaur mit einem Alarm beim Löschzug Altenkirchen meldete und mitteilte dass es in einer Dachgeschoßwohnung im in der Straße Im Kortenthal, im Ortsteil Leuzbach brenne. Fünf Minuten vor 10:00 Uhr rückte der Löschzug fast komplett zum Wohnungsbrand aus. In der Wohnung, so ein Feuerwehrmann, der zufällig vor Ort war, gab es eine deutliche Qualmentwicklung. Als er in der Wohnung, die Bewohnerin hatte sich bereits über das außenliegende Treppenhaus in Sicherheit begeben, dass die Ummantelung der Gastherme in Flammen stand. Der Löschtrupp enterte unter Atemschutz die Treppe hinauf und bekämpfte kurz das Feuer mit Löschwasser. Die Drehleiter hatte vorsorglich bereits Stellung bezogen und aufgebaut, kam aber nicht mehr in Einsatz. Die Wasserversorgung war über einen Unterflurhydranten in der Straßenmitte hergestellt. Das DRK war ebenso wie die Polizei Altenkirchen vor Ort. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei bei der Brandentstehung durch einen technischen Defekt aus. Den Sachschaden beziffert sie mit circa 20.000 Euro. Die vermisste Hauskatze wurde lebend in einer Wohnungsecke gefunden. (wwa) Fotos: Wachow