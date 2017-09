Veröffentlicht am 23. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Seniorenfeier der Stadt Altenkirchen in der „Guten“ Stube – Einmal im Jahr, in der Regel zum Endes Sommers und Beginn des Herbstes, veranstaltet die Stadt Altenkirchen für ihre Senioren einen Seniorennachmittag in der Stadthalle Altenkirchen. Ebenso traditionell ehrt dabei das Stadtoberhaupt, Bürgermeister MdL Heijo Höfer die beiden ältesten teilnehmenden Personen der beiden Geschlechter. Seinen Titel als ältester Senior verteidigte Peter Kick. Vor gut einen Monat, am 15. August, vollendete er seinen 97ten Geburtstag. Dicht gefolgt wurde er von Karl Maus und Klaus Immer, beide im stolzen Alter von 93 Jahren. Bei den Frauen war Gertrud Lauter, die im Mai ihren 93ten Geburtstag feierte. Bürgermeister Höfer überreichte ihnen ein kleines Präsent und einen Blumenstrauß. Vor diesem Akt allerdings, der erst zum Ende des Programmes stattfand, hatte Lothar Walkenbach die Senioren begrüßt und führte durch das Programm und Bürgermeister Höfer Grußworte an die Senioren der Stadt gerichtet. Zur musikalischen Unterhaltung trug Walter Siefert aus Hachenburg bei, der mit seiner Akkordeonmusik dezent das Kaffeetrinken untermalte. Mit einem Theaterstück bereicherten die beiden Erzieherinnen Anika und Miriam als „Gezwitscher Suppengrün“ den Seniorennachmittag. (wwa) Fotos: Wachow/Rewa