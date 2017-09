Veröffentlicht am 23. September 2017 von wwa

WISSEN – Jahrmarkt der katholischen Jugend Wissen – Viele Helferinnen und Helfer unterstützen den Jahrmarkt der katholischen Jugend Wissen seit Jahrzehnten. So auch die heimische Kolpingfamilie. Am Samstag und Sonntag steht wieder die selbstgebaute „Kolpings-Maschine“ zur Verfügung. An ihr können die Marktbesucher gegen einen kleinen Obolus ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Der Reinerlös dieser schon 48. (!) Veranstaltung kommt einem Hilfsprojekt in der Demokratischen Republik Kongo zugute. Unter dem Leitspruch „Hilfe zur Selbsthilfe“ will die Wissener katholische Jugend zur Verbesserung der Wasserversorgung der Stadt Mbuji Mayi im Süden des Landes beitragen.

Der Jahrmarkt begann am Samstagmorgen um 10:30 Uhr mit der Eröffnung durch den diesjährigen Schirmherrn Dr. Andreas Rödder. Der Mainzer Professor für Neueste Geschichte stammt aus dem Wissener Stadtteil Köttingerhöhe.