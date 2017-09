Alfonso Corces neuer Trainer der A-Jugend der SG 06 Betzdorf

Veröffentlicht am 23. September 2017 von wwa

BETZDORF – Trainer der A-Jugend, Stefan Hoffmann, beendet seine Tätigkeit beim SG 06 Betzdorf – Die SG 06 Betzdorf und der Trainer der A-Jugend, Stefan Hoffmann, haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zum Ende diesen Monats zu beenden. Der Verein bedauert es, mit Stefan Hoffmann einen qualifizierten Trainer zu verlieren, der die A-Jugend in der vorigen Saison auf den fünften Platz (Punktgleich mit Platz 4) in der höchsten Spielklasse des Fußballverbandes Rheinland und in das Halbfinale im Rheinlandpokal führte. Hoffmann war bereits von 2000 bis 2005 für die SG sehr erfolgreich als Trainer in den unterschiedlichen Jugendklassen tätig. So waren der Aufstieg der A- und B-Jugend in die Regionalliga 2005 Höhepunkte seine Karriere, die er wegen eines beruflich bedingten Umzugs beenden musste. Hoffmann hat sich immer als Partner der ihm anvertrauten jungen Spieler gezeigt. Er zeichnete sich darüber hinaus als äußerst korrekter und leistungsorientierter Trainer aus.

Nachfolger von Stefan Hoffmann wird Alfonso Corces, der Teil eines gleichberechtigten Trainer-Duos zuletzt die U17 der Sportfreunde Siegen betreute, die in der Westfalenliga spielt. Davor war er als Trainer in Niederschelden beziehungsweise Ottfingen tätig. Corces besitzt die B-Trainerlizenz. Damit entsteht durch den Wechsel keine Trainingslücke bei der A-Jugend, die auch in dieser Saison in der Rheinlandliga eine gute Figur macht. Corces sieht neben dem Klassenerhalt seine Hauptaufgabe darin, die einzelnen Spieler auch individuell zu fördern und an das Leistungsniveau der ersten Mannschaft heranzuführen.