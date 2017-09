38jährige Autofahrer steht unter Alkoholeinfluss

Veröffentlicht am 23. September 2017 von wwa

EMMERZHAUSEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Eine 38jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstagabend, 21. September, gegen 20:20 Uhr die Landesstraße 280 von Emmerzhausen kommend in Richtung Lippe. Auf einem geraden Teilstück kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Streugutcontainer und einem Baum. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Die 38jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.