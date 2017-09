Veröffentlicht am 24. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hospizhelfer/innen wanderten im Regen – Die Hospizhelfer/innen des Hospizvereins Altenkirchen waren zum Wandern eingeladen. Bei jedem Wetter hieß es! Bei strömenden Regen starteten 13 tapfere Hospizhelfer/innen, dem Wetter trotzend, und hielten bis zum Ziel aus. Ganz nach der Haltung in der Begleitung: Einfühlen, Mitgehen, Aushalten. Treffpunkt war der Parkplatz des Raiffeisen-Turms Beulskopf. In bewährter Weise führte Wanderführer Bernd Krämer durch Wald und Wiesen zum Ziel ins Hofcafe und Restaurant Heinzelmännchen in Marienthal. Dort warteten die Kolleginnen, denen es zu nass war, im warmen, trockenen Hofcafe. Alle wurden mit einem leckeren Essen belohnt und die Wanderer wurden schnell wieder trocken und warm. Auch im Regen hat der Westerwald durchaus seine Reize und das gemeinsame wandern haben die Hospizhelfer/innen mit ihren Koordinatorinnen und Vorstandsmitgliedern als wertvolle Auszeit aus dem Alltag genossen. Schon länger tätige und neue Hospizhelfer/innen hatten die Gelegenheit in einen intensiven Gedankenaustausch zu kommen. (ergi)Foto: HPVAK