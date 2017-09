Altenkirchener Landfrauen weilen in Hamburg

Veröffentlicht am 23. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/HAMBURG – LandFrauenverband Frischer Wind Bezirk Altenkirchen – Studienfahrt nach Hamburg, dem Tor zur Welt – Ausgerüstet mit Wetterjacken und Regenschirm machten sich 41 Teilnehmer auf eine viertägige Studienreise nach Hamburg. Nachdem am Vortag noch ein starker Sturm die Hansestadt getroffen hatte, begann auch die Hinfahrt recht verregnet. Bei der ersten großen Rast wurde es schon heller und bei der Ankunft im Hotel Böttcherhof schien sogar die Sonne. Die Gruppe war begeistert von den schönen großen Zimmern und am Abend stand der Besuch des Musicals Alladin auf dem Programm. Der zweite Tag war ausgefüllt mit dem Besuch im Miniatur Wunderland, in dem man schon alleine viele Stunden verbringen könnte, dem Besuch der „Plaza“ in der neuen Elbphilharmonie, die einen wunderbaren Blick auf den Hafen und die Speicherstadt eröffnete und einer einstündigen Alsterrundfahrt mit dem Schiff. Zum Abschluss wurde im „Alex“ am Jungfernstieg gemeinsam zu Abend gegessen. Bei einer dreistündigen Stadtrundfahrt am dritten Tag erläuterte eine Gästeführerin die Schönheiten und Besonderheiten dieser wirklich beeindruckenden Stadt. Mit ihren äußerst interessanten und kurzweiligen Vorträgen zeigte sie, wo die Prominenz ihre „Häuschen“ hat und auch wo z.B. Staatsgäste untergebracht werden. Es blieb noch Zeit, die „St. Michaelis Kirche“ zu besichtigen oder die Kramer-Witwen-Wohnungen, einer Außenstelle des Museums für Hamburgische Geschichte. Der Nachmittag stand zur freien Verfügung und jeder konnte noch einmal auf eigene Faust die Stadt erkunden oder einfach nur Bummeln gehen. Am Abend traf man sich im ältesten Speise- und Stimmungslokal auf der Reeperbahn, dem „Hamborger Veermaster“. Am vierten Tag ging es nach dem Frühstück und Auschecken aus dem tollen Hotel erst noch zur der Schiffsbegrüßungsanlage in Wedel, bevor endgültig die Heimreise angetreten wurde. Und dann war er wieder da, der Regen, mit Blitz und Donner und Hagel. Beim Zwischenstopp am späten Nachmittag in Oelde war es wieder trocken und nach der letzten Pause freuten sich doch alle auch wieder auf zu Hause. Alles in allem war es eine sehr schöne und harmonische Fahrt, mit vielen interessanten Unternehmungen, und, man hätte es vorher nicht für möglich gehalten, sogar mit schönem Wetter. Wie heißt es da: „wenn Engel reisen“. (bäsch) Fotos: Privat