Veröffentlicht am 23. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Eselschule – was ist das?“ – Am Donnerstag, 12. Oktober, von 19:30 bis 21:30 Uhr, findet im Haus Felsenkeller der Infoabend „Eselschule – was ist das?“ statt. Esel gelten als widerspenstig und stur, tatsächlich zeichnet aber Achtsamkeit und Vorsicht ihr Handeln aus. Sie sind gewohnt, mit knappen Ressourcen und unter schwierigen Bedingungen ihren Lebensalltag zu bestreiten. Für Menschen ist der Umgang mit Widerstand eine große Herausforderung. In schwierigen Lebenssituationen, mit widerspenstigen Partnern oder Mitarbeitern kommen wir an unsere Grenzen. Der Vortrag zeigt Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung von Mensch zu Mensch mit Hilfe der Esel, Grundlagen des gewaltfreien Dialogs und Ideen für ein gutes Kräftemanagement in Familie und Betrieb und ist für Menschen ohne und mit Esel geeignet. Unter dem Motto „Artgerechte Ausbildung für Esel und Mensch“ findet am 5. und 6. Mai 2018 ein Workshop statt. Der Eintritt für den Infoabend beträgt 7 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681986412 und Anmeldetelefon: 02681803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.