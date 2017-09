Veröffentlicht am 23. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fotovortrag über den Kongo im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Der Herbst hat Einzug gehalten und schöne Spätsommertage waren nicht so recht in Sicht. Umso mehr freuten sich die Bewohnerinnen und Bewohner des DRK Seniorenzentrum Altenkirchen über die Möglichkeit im Café Mocca an einer interessanten Fotoschau teilzunehmen. Der ehrenamtliche Mitarbeiter Günter Klingmann hatte Fotos von seiner Reise in den Kongo zusammengestellt. Es gab natürlich dazu viel zu erzählen. Schulen, Kirchen und ebenso das bunte Treiben auf den Wochenmärkten wurden während der Reise fotografiert. Auch Bilder von Landschaften des Kongo wirkten natürlich auf der Großleinwand umso beeindruckender. Die Bewohner erfuhren während des Vortrags, dass die evangelische Kirche aus Altenkirchen eine Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Muku im Kongo unterhält. Auch ein Waisenhaus in der im Osten des Kongos liegenden Stadt Goma lag auf der Reiseroute. Das Haus wird von dem Bonner Förderverein „Sun for Children“ unterstützt. Durch die Hilfe dieses Vereins wird den Kindern Unterkunft und Verpflegung gegeben sowie das Schulgeld übernommen. Fotos von diesen zufrieden lächelnden Kindern waren der Abschluss der Fotoschau. „Ein kurzweiliger Vormittag ging wieder einmal viel zu schnell zu Ende“, hörte man während des verdienten Applauses für den Vortragenden die Bewohner sagen. (anar) Foto: Arteld