Veröffentlicht am 23. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Herbstfashion“ in der Kreisstadt – Am Sonntag, 08.Oktober, findet ab 11:00 Uhr die 9. Altenkirchener Herbstfashion statt. Die gesamte Innenstadt präsentiert aktuelle Herbst- und Wintertrends. Die Gastronomie bietet leckere Herbst- und Weinspezialitäten und lädt zum Verweilen ein. Ab 13:00 Uhr öffnen die Geschäfte in der Wilhelmstrasse. Die Besucher dürfen sich von der großen Auswahl überzeugen und attraktive Angebote entdecken. Auf dem Schlossplatz findet die große Auto- und Modenschau statt. Der Gast darf sich von der großen Vielfalt der Altenkirchener Geschäftswelt überraschen lassen. Fotos: Rewa