Veröffentlicht am 22. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/NEUWIED – Erwin Rüddel im Wahlkampf von Tür-zu-Tür – Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel strebt eine Wiederwahl in den Deutschen Bundestag zur 19. Legislaturperiode an. Dabei setzt der Abgeordnete auch diesmal auf die Erststimme. Dazu war er unermüdlich in den vergangenen Wochen im Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen von Tür-zu-Tür unterwegs, um sich den Wählerinnen und Wählern persönlich vorzustellen, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, sowie um auf diese Weise auch „nah bei den Menschen“ zu sein. Die beiden vorausgegangenen Bundestagswahlen brachten Rüddel das Mandat über die Erststimme. Dieses Ziel strebt der Abgeordnete erneut an. „Der persönliche Kontakt mit den Menschen in meinem Wahlkreis ist mir sehr wichtig. Schließlich ist deren Anliegen, Bedürfnissen und Interessen meine Arbeit in Berlin geschuldet“, bekräftigt Erwin Rüddel. Fotos: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel