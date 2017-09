Veröffentlicht am 22. September 2017 von wwa

WISSEN – Wahlkampf in Wissen – Bundestagskandidat Martin Dietenhofen machte während seiner Wahlkampftour auch Station auf dem Wissener Wochenmarkt. Eingeladen hatte ihn der heimische SPD Ortsverein. Noch bevor Dietenhofen von den ersten Marktbesuchern angesprochen wurde, erfuhr er, dass die frühere Landtagsabgeordnete Eda Jahns bei der Jahreshauptversammlung am Montag zum Ehrenmitglied ernannt worden ist. Dietenhofen gratulierte seiner Parteifreundin spontan und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute. Seine Glückwünsche galten auch Danilo Schmidt. Er ist der neue Ortsvereinsvorsitzende in der Nachfolge von Thorsten Wehner, der dieses Amt fast sechzehn Jahre lang ausgeübt hat. Auf dem Markplatz ergaben sich dann zahlreiche Gespräche mit Bürgern, die sich über die Ziele des Kandidaten informieren wollten.