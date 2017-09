Kinderspass zum Weltkindertag auf dem Altenkirchener Schlossplatz

Veröffentlicht am 22. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spielefest zum Weltkindertag in Altenkirchen – Der Deutsche Kinderschutzbund-Kreisverband Altenkirchen veranstaltete im Rahmen der Woche der Kinderrechte ein Spielefest auf dem Schlossplatz in Altenkirchen. Die Rechte des Kindes mit Berücksichtigung des Kinderwillens steht dieses Jahr im Vordergrund, so die stellvertretende Vorsitzende Beate Saddeler-Hassel. Die Kooperationspartner sind die Kreisverwaltung Altenkirchen, der Kinderschutzdienst Verein Kinder in Not Kreis AK e.V. das „Kompa“ Evangelisches Kinder-und Jugendzentrum Altenkirchen und die Kita „Pusteblume“ Neitersen. Bei diesem Fest sollten wieder alte klassische Spiele in den Vordergrund gebracht werden. So waren Mikado, Spitz pass auf, Twister oder auch das altbewährte Dosenwerfen mit von der Partie. Diese alten Spiele bereiteten den Kindern sichtlich viel Vergnügen. Großen Spaß hatten die Kleinen auch beim Schwingtuchspiel. Bei den Bewegungsspielen und Bastelangeboten hatten die Kinder die Möglichkeit ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Da war eine Pause bei Kuchen und erfrischenden Getränken, die für die Kinder kostenlos ausgegeben wurden, eine willkommene Abwechslung. Bei allen Spielen gab es Punkte, die auf Laufzetteln notiert wurden. Um die Fahrradklingel mit dem Kinderschutzlogo am Ende der Veranstaltung zu bekommen, waren mindestens vier Punkte zu erreichen. Zum Abschluss des Tages gab es auf dem Schlossplatz noch die Kinderdemo unter dem Motto: „Klingeln für die Kinderrechte“. (rewa) Fotos: Renate Wachow