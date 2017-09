Schürdter sehen besseren Internetzeiten entgegen

Veröffentlicht am 21. September 2017 von wwa

SCHÜRDT – In Schürdt tut sich seit Montag etwas – Internetnutzer sehen Licht am Ende des Tunnels – In Schürdt sind derzeit Straßenarbeiten in Arbeit. An den Straßenrändern werden Gräben ausgehoben, schwarze und gelbe Leerrohre eingelegt und die Gräben wieder verschlossen. Die Leerrohre sollen später die Glasfaserkabel für das schnelle Internet aufnehmen. Das lange Warten hat für die Schürdter Bürger bald ein Ende. Fotos: Rewa