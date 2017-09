Gartenhaus in Altenkirchen-Honneroth brennt komplett ab

Veröffentlicht am 21. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN-HONNEROTH – Gartenhaus brennt in Honneroth – Feuerwehr Altenkirchen auf kurzem Weg im Einsatz – Kurz vor 12:00 Uhr am Donnerstagmittag, 21. September rief die Leitstelle Montabaur die Feuerwehr Altenkirchen in einen Brandeinsatz. In Altenkirchen, Ortsteil Honneroth, in der Von Kleist Straße wurde der Brand eines Gartenhäuschens gemeldet. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf stand das Gartenhaus in Vollbrand. Die Rauchsäule war weithin bis Flammersfeld zu sehen. Der Löschzug Altenkirchen rückte mit zwei Löschfahrzeugen, stellte die Löschwasserversorgung über Unterflurhydranten her. Trupps unter Atemschutz löschten den Rest des Gartenhauses der noch zu löschen war. Der Grund des Brandes wird noch von der Kripo ermittelt. Über die Schadenhöhe wurden noch keine Angaben gemacht. Mit im Einsatz war das DRK Altenkirchen und die Polizei Altenkirchen. Fotos: Wachow