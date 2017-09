Veröffentlicht am 21. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Hauptsächlich Nebensachen“ – Ausstellung in der Kreisverwaltung Altenkirchen „Hauptsächlich Nebensachen“. Unter diesem Motto stellen Arnold Morkramer aus Bruchertseifen und Gerhard Junglas aus Herdorf ihre Werke in der Kreisverwaltung Altenkirchen aus. Sie wollen mit ihrer Ausstellung den Betrachter auf die Problematik der Orientierung in dieser Zeit des weltweiten Umbruchs und der ständig sich beschleunigenden Veränderungen, der Über- und gezielten Falschinformationen aufmerksam machen. Morkramers Plastiken und Junglas Fotografie sind im September und Oktober im Rahmen der Reihe „Kunst und Kultur im Kreishaus“ in der Kreisverwaltung Altenkirchen zu sehen.

Die Künstler geben mit ihren Exponaten als Assoziationshilfen, Pars pro toto, Symbole oder Stellvertreter Denkanstöße und regen den Betrachter zur individuellen Beantwortung solcher Fragen an. Ganz im Sinne des französischen Existenzphilosophen Maurice Merleau – Ponty: „Der Künstler fixiert für die „menschlichsten“ der Menschen das Schauspiel, an dem sie teilnehmen ohne es zu sehen – macht es ihnen zugänglich.“ Das gilt ungeachtet der sehr unterschiedlichen Techniken für die Plastiken aus Bronze und Cortenstahl von Arnold Morkramer ebenso wie für die großformatigen Fotografien aus sechs Jahrzehnten von Gerhard Junglas. Die Werke von Arnold Morkramer bereichern über 70 Kapellen in ganz Deutschland, so auch im Kreis Altenkirchen, in der Katholischen Kirche in Hamm und in der katholischen Kirche St. Elisabeth in Birken-Honigsessen. In öffentlichen Bereichen schuf er zahlreiche Brunnen und Plastiken in Stein, Bronze und Polyester. Landrat Michael Lieber ist besonders stolz auf den „Gordischen Knoten“ der seit einigen Jahren das Foyer der Kreisverwaltung schmückt. Gerhard Junglas bereichert die Ausstellung mit 43 Fotografien. Für Junglas steht der Mensch im Mittelpunkt. In seinen Fotos, die er seit Jahrzehnten geschossen und gesammelt hat, spiegeln sich Lebensräume und Lebensbedingungen wieder. Durch einige gemeinsame Ausstellungen in Bonn, Nürnberg, Paris, Monte Carlo und Neapel haben beide Künstler einen hohen Bekanntheitsgrad erworben. Musikalisch wurde die Vernissage von Christian Mayer von der Kreismusikschule am Flügel begleitet. Die Ausstellung ist noch bis zum 27.Oktober im Kreishaus zu besichtigen. Die Ausstellung ist montags bis mittwochs von 07:30 bis 17:30 Uhr, donnerstags von 07:30 bis 18:00 Uhr und freitags von 07:30 bis 13:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. (rewa) Fotos: Rewa