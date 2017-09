Helmenzen wird zum Mekka der Treckerfreunde

Veröffentlicht am 21. September 2017 von wwa

HELMENZEN – Soweit das Auge reicht: Trecker, Trecker, Trecker. Treckertreffen in Helmenzen der Renner des Wochenendes – Zum Treckertreffen mit Grillfest hatten der Hobby Sportverein Helmenzen und das Jugendblasorchester Mehrbachtal auf den Sportplatz nach Helmenzen eingeladen. Nach dem traditionellen Frühjahrskonzert und dem Festkommers im Juni, war dieses „Fest“ eine weitere Veranstaltung im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50jährigen Jubiläum des Jugendblasorchesters Mehrbachtal.

Für 11:00 Uhr war der Beginn des Grillfrühschoppens mit musikalischer Unterhaltung und einem damit verbundenem Treckertreffen geplant. Doch bevor die Musiker sich in ihrem offen Zelt eingerichtet hatten, die Versorgungsstationen sich in den Startlöchern befanden, tuckerten bereits die ersten Traktoren über Helmenzens Straßen und rollten auf den Sportplatz. In der frühen Mittagszeit wurden die Stellplätze rar. In fünf Reihen standen die Traktoren, Oldies und die neusten Errungenschaften nebeneinander auf dem Grün auf dem sich in der Sommerzeit die Fußballer das runde Leder abjagen. Neben kleinen, zierlichen Traktoren aus dem vorigen Jahrhundert protzten die neusten Monster der Landwirtschaft. Sah auf dem kleinen Traktor der Fahrer recht groß aus so wirkte er neben dem Reifen der neuen Traktorgeneration klein und fast unscheinbar. Bis in die Nachmittagsstunden war auf dem Rasenplatz ein Kommen und Gehen. Die Traktoren und ihre stolzen Besitzer lösten sich nahtlos ab. Da gab es auch den Nachwuchs der Treckerfreunde, der noch nicht mit dem „echten“ Traktor fuhr doch ganz stolz auf seinem Kunststoffmobil saß und per Pedes seine Runden zog und sich bestaunen lies.

Das Jugendblasorchester freute sich in den Nachmittagsstunden über die musikalische Unterstützungen aus der Nachbarschaft durch das Bläsercorps Schöneberg und dem Musikkreis Holpe. Den Anfang hatte das Jugendblasorchester ab 11: 00 Uhr gemacht und mit einem zweistündigen Konzert das vielköpfige Publikum unterhalten. (wwa) Fotos: Wachow/Malte-Gustaf