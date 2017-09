US Oldtimer sind Blickfang auf Birken-Honigsessener Oldtimertreffen

Veröffentlicht am 21. September 2017 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Oldtimertreffen in Birken Honigsessen – Die Oldtimerfreunde Morsbach & Wissen unter der Federführung von Christian Schuh (Morsbach) und Norbert Kern (Birken-Honigsessen veranstalteten auf dem Schul- und Kirmesgelände in Birken-Honigsessen ein Oldtimer- und Schleppertreffen. In der Zeit von 10:00 bis nach 17:00 Uhr wurden dort alte Autos, Motorräder, Roller, LKW´s, Schlepper sowie alte Maschinen bestaunt. Zudem hatten die Oldiefreunde die Möglichkeit sich auf dem Teilemarkt für Oldtimer mit gesuchten Teilen einzudecken. Zum Augenmerk wurden am Nachmittag Teilnehmer der Siegerland-Rallye mit ihren US-Cars. Die riesigen „Schlitten“ lassen es mit ihrer pompösen Erscheinung nicht zu an ihnen vorbei zusehen. Sie strahlen nach wie vor die Gemütlichkeit beim Autofahren aus. Schön, groß, geräumig und gemütlich, so vermitteln sie ihr majestätisches Aussehen.

Nach der Begrüßung durch den Ortsbürgermeister schickten sich die Treckerfreunde zu einer Schlepperparade durch den Ortskern an. Musikalisch wurde die Veranstaltung durch die Bergkapelle Birken-Honigsessen begleitet. Für das leibliche Wohl sorgte das DRK aus Birken Honigsessen mit Deftigem sowie Süßem. Für die kleinen Gäste stand eine Hüpfburg bereit. Gegen 17:00 Uhr werden einige der Teilnehmer mit Pokalen belohnt. Fotos: Wachow/Rewa