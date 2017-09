Veröffentlicht am 21. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Herbstfest bei Konfido in Altenkirchen – Die ambulante Alten- und Krankenpflegestation KONFIDO in Altenkirchen hatte zur Herbstfeier eingeladen. Seit gut einem Jahr betreuen die Mitarbeiter der ambulanten Pflegestation pflege- und hilfsbedürftige Menschen damit sie möglichst lange in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung bleiben können. Zahlreiche Besucher erlebten einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Aus der geplanten Freiluftfeier wurde, begründet durch anhaltenden Regen, ein gemütliches Beisammensein im geräumigen Eingangsbereich der Geschäftsstelle. Zur Unterhaltung hatte die Geschäftsleitung Tim Staude aus Mammelzen engagiert. Der aus vielen Karnevalsveranstaltungen bekannte Tim erfreute die Besucher mit seinem Vortrag. Musikalisch wurde der Nachmittag vom MGV Hilgenroth begleitet. Geschäftsführer Karsten Weber war im Nachhinein erfreut, so viele Besucher begrüßen zu dürfen. (rewa) Fotos: Renate Wachow