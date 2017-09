Veröffentlicht am 21. September 2017 von wwa

NEITERSEN – Kindertagesstätte „Pusteblume“ Neitersen feiert 40jähriges Bestehen – Nicht gerade freundlich zeigte sich am Vormittag des Jubiläumsfestes der Kindertagesstätte „Pusteblume“ Neitersen das Wetter. Die Veranstalter hatten die Feierlichkeiten in weiser Voraussicht in zwei Blöcke geteilt. Bereits am Vormittag gab es im Gebäude der Kita die Möglichkeit zur Besichtigung und einen Medienvortrag über fünf Jahre KITA plus. Immer wieder prasselte in dieser Zeit der Regen gegen die Scheiben. Auch zu Beginn der Freiluftveranstaltung auf dem Gelände der Familie „Tierhof“ Hellekes in Neitersen das Wetter noch von der feuchten Seite, doch alsbald kämpften sich die Sonnenstrahlen durch die dunklen Wolken und machten aus Geplanten eine sonnig warme Sache. KITA Leiterin Monika Wilfert begrüßt in der niederölfener Tierwelt große und kleine Gäste, insbesondere die Vertreter der Verbandsgemeinde Altenkirchen, den Beigeordneten Rainer Düngen und den Sachbearbeiter Sascha Koch, Ortsbürgermeister Horst Klein und Vertreter der örtlichen Vereine, sowie den Gemischten Chor Schöneberg, der die Feierlichkeit musikalisch rahmte. Nach dem offiziellen Teil, der Grußworte Düngens mit der liebevollen Überreichung von Blumen an die Mitarbeiter/innen der KITA und der lobenden Rede des Ortsbürgermeisters Klein, nahm die Veranstaltung ihren lockeren Verlauf mit Spiel, Spaß und Kaffeetrinken. Ein kleiner Mann aus der Reihe der KITA Junioren überreichte Horst Klein ein kleines Geschenk als Dank dafür, dass er, der Ortschef, ein Herz für Kinder habe. Den fließenden Übergang lieferten die Kinder mit ihren Erzieherinnen mit einem gemeinsamen, flotten Reigentanz und einem Gänsehaut erzeugenden Liedvortrag der zärtlichen Kinderstimmen.

Mit viel Elan gingen die Kinder, nicht selten in Begleitung eines ihrer Elternteile in die Tierhofolympiade, Bewegungsspiele, streicheln der Hoftiere, bemalen eines Ponys. Musikinstrumente durften gebaut werden, es konnte gefilzt werden und die verschiedenen Getreidesorten erkannt werden. Zum Abschluss setzte sich die Märchenerzählerin „Wurzelule“ in die versammelte Kinderschar unter ihrem Zeltdach und erzählte den gespannt zuhörenden Kindern Geschichten. (wwa) Fotos: Rewa