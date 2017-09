Dorfgemeinschaft Birnbach holt Siegespokal bei Beroder Sommerspielen

Veröffentlicht am 21. September 2017 von wwa

GIELEROTH/BEROD – 16 Mannschaften kämpfen um Sieg und Ehre – Dorfgemeinschaft Birnbach holt den Siegespokal – Es begab sich vor gar nicht so langer Zeit, da zeigte sich das Wetter hoch sommerlich von seiner besten Seite. Das erfreute besonders den Veranstalter der „Beroder Sommerspiele“ die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth, Verein für krebs- und schwerstkranke Kinder. Dieses Sommerfest, weit über die Grenzen der Verbandsgemeinde und Kreis Altenkirchen bekannt, wird schon traditionell veranstaltet. Die Zahl der teilnehmenden Mannschaften am großen Wettbewerb ist inzwischen auf 16 gestiegen und auch die Zahl der Besucher steigt mit jedem Jahr.

In wochenlanger, ja schon monatelanger Vorbereitung wurden auf diesen großen Tag hingearbeitet und gehofft dass auch das Wetter mitspielt. Eine Außenveranstaltung dieser Größe steht und fällt mit dem Wetter. Das Wetter spielte mit und alles lief in geplanten und gewünschten Bahnen. Der Vorstand mit Jutta Fischer, Desiree Rumpel und Uli Fischer sowie der Spielleitung mit Frank Fischer und Klaus-Jürgen Sturm, der Auswertung mit Jochen Otto und natürlich Moderator Thomas Fischer waren nicht nur zufrieden sondern auch hellauf begeistert vom gesamten Ablauf des Tages. Der Tag stand unter dem Motto: „Die große Comic-Welt“. Um 11:00 Uhr begann auf dem Sportplatzgelände in Berod das Specktakel. Mit von der Partie waren auch die Personen um Rainer Kessler aus Niederfischbach mit seinen Event-Maskottchen, Mickey-Maus und Freunde. Die Veranstaltung wurde durch den Posaunenchor Höchstenbach musikalisch begleitet, Die Eröffnungsansprache hielten die 1. und 2. Vorsitzenden, Jutta Fischer und Desiree Rumpel und Schirmherr Dr. Ralf Kölbach, Vorstand der Westerwaldbank eG. Der Porsche-Club Nürburgring war wieder mit vielen Porschesportwagen vor Ort und bot Mitfahrten zu einem kleinen Obolus, der der Kinderkrebshilfe als Spende übergeben wurde, an. Nicht wegzudenken sind auch die Strickomas mit ihren leckeren Angeboten, Marmeladen und Likörchen, und Strickwaren, die das Fest bereicherten. Auf der linken, hinteren Seiten des Sportplatzes gab es ein Fülle von Unterhaltungsangeboten für die kleinen Besucher. Tanja Fenstermacher und ihr Team bereichert die große Kinderbelustigung ebenso wie das DRK. Auf der großen Bühne unterhielt ab 13:00 Uhr „DJ Mini“ die Besucher, der Posaunenchor Höchstenbach spielte bis in die Mittagszeit im großen Festzelt. Anschließend übernahm Alleinunterhalter Christoph Diehls die Unterhaltung der Gäste bis circa 16:00 Uhr. Danach startet das musikalische Highlight auf der großen Bühne mit der Show-Band „LIMITED EDITION“ und brachte musikalischen und tänzerischen Schwung in die Besuchermenge.

Auf dem Sportplatz tobte derweil der Kampf um Punkte auf vier Bahnen. Auf den Feldern eins bis drei spielten sich die Hauptspiele ab und auf der vierten das Zwischenspiel. Sie standen unter den Titeln: Scrats Nüsse, Bugs Bunnys Hüpfburg, Super Mario Cart und die magische Kugel, Duck Tales und 6 an der Stange. Teilnehmende Mannschaften waren: DLRG Altenkirchen, Wilde Wutzen, Roßbach, Deutsche-Bank Team Betzdorf, Niedererbach, Birnbach, Westerwaldbank-Team, Herpteroth, Reitteufel Herpteroth, Daaden, Giesenhausen, Kreisverwaltung Altenkirchen, Westerwaldsterne, Kirmesgesellschaft Steinebach, Damenmannschaft SV Gehlert und Optimum-Team. Die Plätze belegten:1. Birnbach mit 31 Punkten, 2. Roßbach (30), 3. Daaden (29), 4 Damenmannschaft SV Gehlert (28), 5. Niedererbach, Kreisverwaltung Altenkirchen und die Westerwaldsterne, alle drei mit 27 Punkten. 8. DLRG Altenkirchen und die Kirmesgesellschaft Steinebach mit jeweils 26 Punkten. 10. Wilde Wutzen (22), 11. Herpteroth (20), 12. Westerwaldbank-Team (19), 13 Giesenhausen (18), 14. Deutsche-Bank Team Betzdorf (15) und 15. Reitteufel Herpteroth und Optimum-Team mit jeweils 12 Punkten. Bei der Siegerehrung war bei allen Mannschaften der Jubel groß und begeistert und zufrieden nahmen die Mannschaften ihre Pokale entgegen. (wwa) Fotos: Ariwa/Till Erik/Rewa