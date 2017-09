Veröffentlicht am 21. September 2017 von wwa

HORHAUSEN – Erfolgreiches TCH Wochenende – Turniersieg durch Florian Selders in Hattert – Beim Löwen Cup in Hattert war der TC Horhausen zahlreich vertreten. In der U 10 erreichte Demian Seiffert nach zwei klaren Siegen das Halbfinale, unterlag aber dem späteren Turniersieger. Im Spiel um Platz 3 unterlag er denkbar knapp im 3. Satz und erreicht den 4. Platz. Bei den Jungs U 14 setzte sich Florian Selders ganz souverän durch und schaffte drei klare Siege und damit den Turniersieg! Janis Heck erreicht den 3. Platz, starke Leistung und Glückwunsch.

Hannah Becker erreichte bei den Mädchen U 14 ebenfalls das Finale. Musste sich aber ihrer Gegnerin nach spannendem Spiel geschlagen geben. Der TC Horhausen beschließt die Saison mit der Vereinsmeisterschaft der U 10 Teams und einer Saisonabschlussfeier mit Schleifchenturnier.

