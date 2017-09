Veröffentlicht am 21. September 2017 von wwa

HORHAUSEN – Heimat- und Verkehrsverein Horhausen besucht die Domstadt Limburg an der Lahn – Der Sonntagsausflug des Horhausener Heimat- und Verkehrsvereins führte in die Domstadt Limburg an der Lahn. Im Rahmen einer kleinen Altstadtführung informierte sich die Gruppe über die 1.100 jährige Geschichte des noch komplett erhaltenen mittelalterlichen Stadtkerns. Auch der Limburger Dom wurde besucht. Mit einer geselligen Einkehr im ältesten Café Limburgs, im Café Will, inmitten der Altstadt, endete der Bummel durch Limburg. Organisiert hatte den schönen Ausflug Johannes Mandl. (smh) Foto: Rolf Schmidt-Markoski