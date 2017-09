Veröffentlicht am 20. September 2017 von wwa

ALMERSBACH – Jahreshauptversammlung SSV Almersbach-Fluterschen e.V. – Die Jahreshauptversammlung des SSV Almersbach-Fluterschen fand im Hotel-Restaurant „Zum Eichhahn“ in Almersbach statt. Einleitend gab es den Rücktritt des geschäftsführenden Vorstands Sport, Christian Nöller, zu verkünden. Dieser Schritt sei sehr bedauerlich, da in den letzten Monaten eine sehr gute Zusammenarbeit im geschäftsführenden Vorstand stattgefunden habe. Gemeinsam hat man den Verein ein gutes Stück vorangetrieben. Gerade Christian konnte sich durch sein Engagement und berufliche Kontakte sehr gut einbringen, was dem Verein nun fehlen wird. Als Spieler bleibt er dem Verein weiterhin erhalten, so die Vereinsführung unisono. René Vorspohl und Jennifer Krämer bilden aktuell zu zweit die Spitze des Vereins. Eine Neuwahl für den geschäftsführenden Vorstand Sport ist im nächsten Jahr geplant. Eine kommissarische Besetzung bis dahin möglich, aber noch nicht erfolgt.

Zurückgetreten ist auch Trainer Hasan Özcan. Auch das, so Krämer, sei ein bedauerlicher Verlust, jedoch wurde er bereits kompensiert. Steffen Staats wird gemeinsam mit Fahri Tahtaci, der ebenfalls viel Erfahrung mitbringt, die Mannschaft leiten. Christian Nöller und Hasan Özcan sprach man ein großes Dankeschön für Einsatz und Engagement aus. Sehr erfreulich für den Verein ist der Zuwachs in der Damengymnastikgruppe. Es gibt eine neue Übungsleiterin, Jeanette Ittenbach. Mit ihr sind einige junge Damen zur Gruppe dazu gestoßen, so dass aktuell regelmäßig 17 bis 19 Frauen beim Training anwesend sind.

Die Eisstockbahn werde auch gut genutzt. Neben den Trainingstagen gab es in diesem Jahr zwei Veranstaltungen und die Bahn wurde von externen Gruppen gemietet. Hier möchte man auch in Zukunft durch weitere Schnuppertrainings, Veranstaltungen und Vermietung der Bahn die Werbetrommel rühren und den Sport in einer noch größeren Breite bekannt und beliebt machen. Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Jubilare für langjährige Mitgliedschaft: Klaus Lauterbach, Jens Hirschfeld, Dirk Austen und Hans-Martin Weller (40 Jahre), Edgar Jung, Hans-Jürgen Laumann, Hans-Joachim Nöller, Rainer Herfen, Bert-Adolf Kolb, Dieter Krämer, Uwe Seiler und Ralf Lichtenthäler (50 Jahre) und Harald Bitzer (60 Jahre).

Außerdem sind Ralf Lichtenthäler und René Vorspohl neue Träger der bronzenen Ehrennadel des Sportbundes Rheinland. Zur Verleihung war Sportkreisvorsitzender Dr. Michael Weber anwesend.

Neue Kassenprüfer sind Klaus Quast und Jutta Kölbach. (jk) Fotos: Karin Nöller