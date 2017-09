Veröffentlicht am 20. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Themenkochabend „Partyküche und Fingerfood“ – Am Dienstag, 26. September bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Themenkochabend „Partyküche und Fingerfood“ an. Von der Hand in den Mund: das ist das Faszinierende am Fingerfood. Eingeladen sind Interessierte, die öfters Besuch bekommen und Fingerfood oder etwas Besonderes zu einer Party mitnehmen wollen.

Der Themenkochabend wird von Carina Löhr geleitet. Hier gibt es die Möglichkeit neue Rezepte für die bestecklose Partyküche zu erproben. Er findet am Dienstag, 26. September, in der Zeit von 18:30 bis 22:00 Uhr in der Schulküche der Realschule plus statt. Die Kursgebühr beträgt 19 Euro zuzüglich einer Lebensmittelumlage.

Nähere Infos zum Kochabend sind bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de erhältlich, ebenso wie die Anmeldemöglichkeit.