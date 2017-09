Veröffentlicht am 20. September 2017 von wwa

UNKEL – Aktionswoche „Rheinland-Pfalz: ein Land voller Energie“ – BHAG machte mit ServiceMobil am Vorteil Center in Unkel Station – Um Klimaschutz und Energiewende ging es bei der landesweiten Aktionswoche „Rheinland-Pfalz: ein Land voller Energie“. Bei über 100 Veranstaltungen stellten Energiewende-Akteure ihr Engagement für den Klimaschutz der Öffentlichkeit vor. Sie wollten nicht nur informieren, sondern auch für diese wichtigen Themen sensibilisieren. Denn Klimaschutz geht alle an.

Die Bad Honnef AG (BHAG) machte im Rahmen der Aktionswoche, mit ihrem ServiceMobil, am Unkeler Vorteil Center Station. In dem rollenden Büro informierten Mitarbeiter darüber, wie Photovoltaik sinnvoll und profitabel genutzt werden kann. Sie informierten über mögliche Energieeinsparpotentiale im Haushalt und erläuterten welche Heimvorteile Kunden nutzen können. Wer wollte konnte auch sein Glück versuchen. Am BHAG Glücksrad war jeder Dreh garantiert ein Gewinn.

Das BHAG ServiceMobil bietet Kunden einen ganz persönlichen Service an festen Standorten, aber auch auf Stadtfesten, Kirmessen und anderen Veranstaltungen. Sobald das Mobil an seinem Standort angekommen ist, verwandelt es sich im Nu in ein mobiles Büro für Beratungsgespräche. Neben der Beratung gibt es manchmal auch ein paar Überraschungen, wie erfrischendes Slush-Eis oder leckeres Popcorn. Weitere Informationen: www.bhag.de/heimvorteile