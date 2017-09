Veröffentlicht am 20. September 2017 von wwa

WILLROTH – Verkehrsunfallflucht in Willroth – Am Montag, 18. September, um 16:40 Uhr befuhr eine 18jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld mit ihrem Fahrzeug die L 207 aus Richtung Willroth kommend in Richtung Hümmerich. Auf gerade Strecke kam ihr ein weißes Auto auf ihrer Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, riss sie das Lenkrad nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zum weißen Pkw, bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Email an pistrassenhaus@polizei.rlp.de.