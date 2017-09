Veröffentlicht am 20. September 2017 von wwa

PRACHT – Kloster Hassel Birkenbachaue – Naturprojekt-Woche im Kloster Hassel vom 29. September bis 06. Oktober – Auch in diesem Jahr sind Freunde des Klosters tätig und organisieren eine Projektwoche im Bereich aktiven Natur- und Landschaftsschutzes. Neben vielerlei Wirken in Natur und Wald steht auch dieses Jahr die Birkenbachaue mit im Zentrum. Die alte traditionelle Kulturlandschaft im Bereich der Bachaue wird durch so manche renaturierende Maßnahme in der Entfaltung ihrer ehemals prachtvollen Artenvielfalt gestützt. Der Erholungswert von Stille, Ruhe und Einbund in die Natur sei stets mit im Blick getragen.

Das klösterliche Wirken begleitet diese Maßnahmen mit täglich am Abend einbindenden Klostergesprächen mit Ew. Dhamma Mahatheri. Themenbereiche der alltagsnahen Achtsamkeitsschulung, lebensnahen Werteorientierungen und buddhistisches Lebenswissen finden darin Betrachtung.

Die Rahmenstruktur der Woche ist klösterlich orientiert. Mahlzeiten und Getränke sind von Ehrenamtlichen im Kloster vorbereitet und werden tagsüber in den Naturbereichen eingenommen. Dem Kloster gemäß ist Stille und nobles Schweigen in der Woche empfohlen.

Anfragen und Anmeldungen an das Büro: Telefon: 02682-966875. Mitwirken ist noch möglich.