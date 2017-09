Veröffentlicht am 19. September 2017 von wwa

REGION – „Die Rettungsleitstelle in Montabaur muss bleiben!“ – CDU-MdB Erwin Rüddel kritisiert Bestrebungen der Mainzer Landesregierung – „Die Rettungsleitstelle in Montabaur muss erhalten bleiben. Es ist weder zumutbar noch einsehbar, dass die für die Kreise Altenkirchen, Neuwied, Rhein-Lahn und Westerwald zuständige Rettungsleitstelle aufgelöst und der Rettungsleistelle Koblenz zugeschlagen wird. Die Pläne der rheinland-pfälzischen Landesregierung, die vorsehen landesweit den Rettungsdienst zu reformieren und dabei die Anzahl der Integrierten Leitstellen von acht auf fünf zu reduzieren, ist nicht hinnehmbar“, konstatiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Der Gesundheitspolitiker und pflegepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundesregierung richtet seine Kritik an die Mainzer Landesregierung mit dem Appell, dass regionale Strukturen erhalten bleiben müssen, damit die Menschen sich auch auf dem Land sicher fühlen. „Deshalb darf die Schließung der effektiv arbeitenden und funktionierenden Rettungsleitstelle in Montabaur, entgegen der Meinung des Landesrechnungshofs, absolut kein Thema sein“, so Rüddel.

Denn genau das wäre eine falsche und gegenüber der Bevölkerung nicht zu rechtfertigende Entscheidung. „Davon wären in den vier Kreisen fast 630.000 Menschen betroffen. Ich unterstütze dabei auch die Meinungen und Initiativen der vier Landräte, die sich konsequent für den Erhalt der Integrierten Leitstelle im Westerwald aussprechen“, sagt der heimische Abgeordnete u.a. auch vor dem Hintergrund, dass die Leitstelle in Montabaur vor erst acht Jahren für 3 Millionen Euro modernisiert und erweitert wurde.