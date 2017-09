Ausﬂug des MGV „Frohsinn“ Betzdorf-Bruche an den Rhein

Veröffentlicht am 19. September 2017 von wwa

BETZDORF – Ausflug des MGV „Frohsinn“ Betzdorf-Bruche – Der Männergesangverein MGV „Frohsinn“ Betzdorf-Bruche reiste an den Rhein, erlebte dort eine nostalgische Zugfahrt und eine schöne Schiffstour auf dem Rhein. Der MGV „Frohsinn“ Betzdorf-Bruche startete mit seinen Mitgliedern und Freunden zum obligatorischen Jahresausflug. Mit dem Reisebus ging es nach Linz an den Rhein. Als die Höhen des Westerwaldes erreicht waren, verdrängte die Sonne mit all ihrer Kraft die Nebelwand und zeigte einen schönen blauen Himmel.

Unterwegs wurde zu Überraschung aller noch ein kleines Frühstück gereicht. Am Bahnhof in Linz stiegen die Betzdorfer Sänger sogleich in die alten Triebwagen der Kasbachtalbahn. Die nostalgische Zugfahrt führte durch ein wunderschönes Tal an der „Alten Brauerei“ vorbei, bis hinauf nach Kalenborn. Von dort ging es auf Schusters Rappe auf einem schönen Wanderweg zurück zur „Alten Brauerei“, wo bereits das Mittagessen wartete.

Nach der Stärkung ging es mit dem Bus an den Schiffanleger nach Linz. Hier hieß es um 14:50 Uhr „Leinen los“ und es ging rheinabwärts in Richtung Königswinter, vorbei an Rolandseck und der alten Ruine Rolandsbogen. Bei Kaffee und Kuchen genossen die Sänger die circa einstündige Fahrt auf dem Rhein mit seinen Sehenswürdigkeiten.

Nachdem man in Königswinter noch das „Sea Life“ mit seinen Unterwasserwelten besichtigt hatte, brachte die Betzdorfer der Bus nach Hemmelzen in ein Hotel zum Abendessen. (mb) Fotos: MGV Betzdorf