Heimat- und Verkehrsverein Horhausen besucht Naturerlebnispfad Dürrholz

HORHAUSEN – Heimat- und Verkehrsverein Horhausen besucht am Sonntag, 8. Oktober den Naturerlebnispfad Dürrholz – Der Heimat- und Verkehrsverein Horhausen lädt am Sonntag, 8. Oktober zum Spaziergang auf dem Naturerlebnispfad Dürrholz/Daufenbach ein. Treffpunkt ist um 13:30 Uhr auf dem Kardinal-Höffner-Platz in Horhausen. Von dort werden Fahrgemeinschaften bis nach Daufenbach zum Dorfgemeinschaftshaus gebildet. Im Anschluss an den gemeinsamen Spaziergang entlang den informativen Stationen wird am Naturpavillon in geselliger Runde Glühwein angeboten. Anmeldungen/Infos bei Hans-Peter Meffert, Telefon: 02687/2058. (smh) Foto: Ortsgemeinde Dürrholz