Veröffentlicht am 19. September 2017 von wwa

MEHREN – Fred Jüngerich besucht Seniorenpflegehaus „Sonnenhang“ in Mehren – Die Steigerwald Grundbesitz GbR, Mettmann, errichtet am Standort Mehren einen Erweiterungsbau des Seniorenpflegehauses „Sonnenhang“. Es entsteht ein neuer Komplex mit 60 neuen Bewohnerzimmern, in dem bisherigen Haus nebenan sind es 86 Bewohnerzimmer. „Zum Betrieb der erweiterten Pflegeeinrichtung werden ca. 40 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt“, so die Einrichtungsleiterin Michaela Giehl. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels auch im Bereich der Pflegeberufe erörterte Bürgermeisterkandidat Fred Jüngerich mit der Einrichtungsleitung Möglichkeiten kommunaler Unterstützung. „Gerade bei der Personalfindung ist es wichtig, jungen Pflegekräften auf Stellensuche Perspektiven hinsichtlich der Betreuung ihrer eigenen Kinder zu bieten“, so Jüngerich, und er ergänzt: „Ich könnte mir daher vorstellen, dass in der kommunalen Kindertagesstätte Mehren Freiräume für Kinder des Pflegepersonals geschaffen werden.“

Die Kindertagesstätte Mehren, Träger ist die Verbandsgemeinde Altenkirchen, wird derzeit zweigruppig geführt (50 Plätze). Wegen Verbesserung der Standards arbeitet die Verbandsgemeinde aktuell an einer Optimierung des Raumkonzepts. „Ich halte es für erstrebenswert, über solche kommunale/private Kooperationen auch für weitere Berufssparten an anderen Standorten der Verbandsgemeinde nachzudenken“, so Jüngerich.

Auch für die Ortsgemeinde Mehren ist die Baumaßnahme eine bedeutsame Aufwertung der Infrastruktur.

„Der Erweiterungsbau schafft neue Arbeitsplätze – es wäre wünschenswert, wenn die Rahmenbedingungen von kommunaler Seite aus gestärkt werden könnten“, gab der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, Armin Schnabel, zu verstehen. (neu) Foto: Schnell