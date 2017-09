Internationale Jugendbegegnungen in Niedermühlen

Veröffentlicht am 18. September 2017 von wwa

NIEDERMÜHLEN – Internationale Jugendbegegnungen in NiedermühlenSeit fast zwanzig Jahren begegnen sich im Haus Niedermühlen, organisiert durch den Oberhausener Verein Europa bewegen e.V., Jugendliche aus Deutschland, Polen, Lettland, Weißrussland und der Ukraine. In diesem Jahr nahmen erstmalig zwei Gruppen aus Griechenland an den Begegnungen teil. Unter dem Motto „Suche Frieden!“ lernten die Jugendlichen, sprachliche und kulturelle Unterschiede buchstäblich spielend zu überwinden. Neben den sportlichen und kreativen Aktivitäten im Haus Niedermühlen unternahmen die Teilnehmer Wanderungen zum Kloster Ehrenstein/Neustadt und nach Asbach. Die Nachtwanderungen zur Uetgenbacher Kapelle mit der damit verbundenen Meditation in Uetgenbach wurden als eines der Highlights durch die Teilnehmer dargestellt. Monsingnore Höhner zog mit seinen herausragenden Worten und Beschreibungen zu seinen persönlichen Erlebnissen während Kriegszeiten, die Aufmerksamkeit seiner jugendlichen Zuhörer an sich. Etwa 80 Kerzen brannten in der Uetgenbacher Kapelle als die Jugendlichen dort eintrafen.

Mit Gebeten und Liedern in der jeweiligen Landessprache trugen die Jugendlichen selbst zur Gestaltung bei. „Es muss zur Freundschaft zwischen den Jugendlichen kommen, den Freunde sind darauf bedacht in Frieden miteinander zu leben“ so Pastor Höhner. „Auf Freunde schießt man nicht.“ In beiden Begegnungen gab es einen Tagesausflug nach Köln mit Besichtigung des Doms und einem Besuch im Rautenstrauch Museum. Weiterhin einen Tagesausflug nach Münster in dessen Mittelpunkt das Leben und die Arbeit des „Löwen von Münster“ Clemens August Graf von Galen stand. Ein sehr engagiertes pädagogisches Team mit Dolmetschern unterrichtete stundenweise die Teilnehmer in der Fremdsprache Deutsch, organisierte Freunde-Abende (Präsentationen/Gesprächsrunden), erstellte Tagebücher und gab Unterricht in den traditionellen Tänzen der teilnehmenden Nationen.

Insgesamt freuen sich alle Beteiligten auf die für das kommende Jahr geplanten drei Begegnungen vom 12. bis 23. Juli 2018, 25. Juli bis 05. August 2018 und 07. bis 18. August 2018 an denen das bewährte Team, sowie auch ein großer Teil der Jugendlichen gerne wieder teilnehmen möchte.