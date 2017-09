Veröffentlicht am 17. September 2017 von wwa

MAMMELZEN – Fischerfest bei herbstlichem Wetter beim ASV Mammelzen – In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 17. September, gesellten sich 44 Petrijünger auf Einladung des ASV Mammelzen und seines Vorsitzenden Patrick Fischer um den Mammelzer Weiher versammelt. Bis 13:00 Uhr warfen sie die Köder aus und hofften auf ergiebigen Fang. In den Nachmittagsstunden zeigte es sich bei der Siegerehrung wer besonders erfolgreich war. Die ersten drei Platzierten erhielten neben dem Preis auch einen Siegespokal. Den 1. Platz belegte Michael Liebscher (5,5kg), Platz zwei ging an Thomas Pelkar (4,86kg), Platz drei an Thorsten de Lall (4,50kg), Platz vier an Karl-Heinz Fels (3,1kg) und Platz fünf an Dietmar Orzall (2,42kg). Den größten und schwersten Fisch zog Thorsten de Lall an Land, (3,22kg). In der Mannschaftswertung gewann die Mannschaft Betzdorf (8,82kg), Platz zwei holte sich die Mannschaft Westerburg (5,53kg) und Platz drei sicherte sich die Mannschaft Anaconda (4,57kg). Fotos: Wachow