Trunkenheitsfahrt mit 2,37 Promille

OBERHONNEFELD7RENGSDORF – Trunkenheitsfahrt und mögliche Verkehrsunfallflucht in der Verbandsgemeinde Rengsdorf – Nach einem telefonischen Hinweis kontrollierten die Polizeibeamten am frühen Samstagabend, 16. September, einen 48jährigen Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf, der betrunken mit seinem Wagen vom Westerwaldpark in Oberhonnefeld nach Hause gefahren war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis sichergestellt.

Das Fahrzeug des Beschuldigten wies frische Unfallspuren an der Fahrzeugfront und am Fahrzeugheck auf. Die Unfallstelle(n) konnte(n) von der Polizei bisher nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Straßenhaus, Telefon: 02634 / 9520 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de