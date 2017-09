Veröffentlicht am 17. September 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Lions Club Bad Marienberg unterstützt den RTL-Spendenmarathon 2017 „Aus eins mach drei“ – Eine Lions-Erfolgsgeschichte, die das Leben vieler Kinder weltweit nachhaltig verändert: Im siebten Jahr fördern die Lions ein weiteres Hilfsprojekt für blinde und sehbehinderte Kinder. In Sierra Leone (Westafrika) sind rund 3.500 Kinder bis 14 Jahre blind, etwa drei Mal so viele sehbehindert. Es gibt keine medizinische Hilfe für blinde und sehbehinderte Kinder. „Lichtblicke für Kinder“ fördert ein Hilfsprojekt, mit dem eine landesweite augenmedizinische Infrastruktur für Kinder aufgebaut wird. Der Lions Club Bad Marienberg beteiligt sich wie in den letzten sieben Jahren an dieser Erfolgsgeschichte. Die neue Präsidentin des Clubs, Stefanie Klöckner, unterstützt zusammen mit ihren Lions-Freunden die wertvolle Arbeit.

Möglich wird die Finanzierung dieses großen Vorhabens durch eine einfache Formel: „Aus einem Euro mach drei!“ Durch eine von Lion-Pressesprecher Ulrich Stoltenberg in 2010 initiierte Kooperation mit der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ werden alle Spenden, die bis zum 23. November 2017 auf dem Spendenkonto des Hilfswerks der Deutschen Lions (HDL) eingehen, mit bis zu 500.000 Euro verdoppelt. Das HDL beantragt Zuschüsse in gleicher Höhe beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), insgesamt also bis zu 1,5 Millionen Euro.

Bislang haben die deutschen Lions so bereits sechs „Lichtblicke“-Projekte mit einem Gesamtvolumen von neun Millionen Euro ermöglicht, die zehn Millionen Marke wird im November, hoffentlich mit der Hilfe aller deutschen Lions, überschritten.

Mit den Spendengeldern wird in Sierra Leones Hauptstadt Freetown eine komplette kinderaugenmedizinische Station mit Operationssaal, Behandlungsräumen und Bettenstation gebaut. Informationskampagnen über Vorsorge und Behandlungsmöglichkeiten sowie Aufklärungsarbeit runden die Maßnahmen ab. (Doris Kohlhas)