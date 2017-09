VdK Ortsverband Altenkirchen besucht Comer See

Veröffentlicht am 17. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – VdK Ortsverband Altenkirchen reist an den Comer See – Das Ziel der Mehrtagesfahrt des VdK Ortsverband Altenkirchen war eine fünftägige Busreise an den Comer See. 30 Personen begaben sich am frühen Sonntagmorgen mit einem bequemen Reisebus vom Altenkirchener Busbahnhof auf die große Reise in Richtung Schweiz. Das Wetter zeigte sich nicht von seiner freundlichsten Seite. Das war so auch noch als der St. Gotthard Tunnel nach Airolo ins Tessin durchfahren wurde. Das regnerische Wetter blieb.

Doch am nächsten Morgen änderte sich das Wetter und bis zum Ende der Woche sendete die Sonne ihre Strahlen zur Erde und stellte die Westerwälder VdKler zufrieden. Mit der sehr netten Reiseführerin Lara ging es am Montagmorgen gemeinsam in Richtung Lago Maggiore. Es wurde das reizende und beschauliche Städtchen Ancona und später die Hauptstadt der Lombardei, Locarno, besucht. Den Dienstag hatten die VdKler zur freien Verfügung und jedes Grüppchen gestaltete sich den Tag nach eigenem Ermessen. Sei es, man blieb am Ort und relaxte am Swimmingpool, andere machten Besichtigungen in der näheren Umgebung und wieder andere nutzten den Tag für eine Schifffahrt auf dem Comer See.

Mittwochs ging es recht früh mit dem Bus Richtung Como. Diese schöne Stadt, so erzählte Lara, existiert schon seit der Römerzeit und später hat auch der deutsche Kaiser Friedrich I. Barbarossa viel für die Stadt getan. Donnerstag ging es wieder Richtung Heimat. In der Heimat empfing die Reisefreudigen wieder, wie zu Reisebeginn, regnerisches Wetter. Der sonnige Kurzurlaub bleibt bei allen dennoch in guter Erinnerung. (mano) Foto: Siegmann