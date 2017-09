Veröffentlicht am 19. September 2017 von wwa

KOBLENZ – RLP – Tag des Tischlerhandwerks – Langner: Zukunftsfest mit handwerklicher Sorgfalt und kompetenter Beratung – Anlässlich des Tages des Tischlerhandwerks unter dem Motto „Vielfalt nach Maß“ besuchte Arbeitsstaatssekretär David Langner die Schreinerei Alfons Müller in Koblenz, um sich vor Ort über die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des rheinland-pfälzischen Handwerks zu informieren. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Mitarbeitern des Betriebs und Vertretern des Fachverbands „Leben Raum Gestaltung“ stehen die Themen Fachkräftesicherung, Ausbildung und Betriebliches Gesundheitsmanagement.

„Das Tischlerhandwerk ist eine wichtige Säule der mittelständischen Wirtschaft in Rheinland-Pfalz und ein wichtiger Arbeitgeber“, sagte Langner im Vorfeld des Besuchs. Die Schreinerei Müller kann inzwischen auf eine fast 60jährige Tradition zurückblicken und hat es über Generationen hinweg geschafft, Krisen zu trotzen, den Betrieb zu vergrößern und das Leistungsspektrum immer wieder anzupassen. Inzwischen arbeiten in der Schreinerei zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu kommen regelmäßig fünf bis sechs Auszubildende. „Das Unternehmen zeigt, dass das Tischlerhandwerk Zukunft hat und sich mit einem breiten Angebot, handwerklicher Sorgfalt, Ideenreichtum und kompetenter Beratung erfolgreich am Markt behaupten kann“, so Langner.

Um das Handwerk in Koblenz zu unterstützen, führt das Ministerium gemeinsam mit der HWK Koblenz in diesem Jahr zwei Projekte durch, die aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Rheinland-Pfalz finanziert werden. Das Projekt „Handwerk – vital und demografiefest“ unterstützt die Mitgliedsbetriebe bei Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und zeigt ihnen Wege auf, die Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter langfristig zu erhalten.

Mit dem Projekt „Ausbildungsbetreuung zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen“ erhalten Auszubildende gezielte Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikten im Ausbildungsbetrieb oder in der Berufsschule. Das Ziel ist der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung.

Der „Tag des Tischlerhandwerks“ steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und fand erstmals im September 2011 statt. In diesem Jahr öffnen am 16. und 17. September zahlreiche Tischlereien in Rheinland-Pfalz ihre Werkstätten und präsentieren der Öffentlichkeit ihre Betriebe, ihre Produkte und ihre Dienstleistungen.