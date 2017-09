Veröffentlicht am 17. September 2017 von wwa

LINKENBACH – Landfrauen informieren sich auf der Abfallbehandlungsanlage Linkenbach über das Abfallkonzept des Landkreises Neuwied – Abfall fällt in jedem Haushalt an. Wie damit nach der Tonnenleerung weiter umgegangen wird, stieß auf großes Interesse im Landfrauenverband Neuwied. Über 80 Personen kamen zur Besichtigung der Abfallbehandlungsanlage nach Linkenbach. Achim Hallerbach gab am Anfang einen Überblick über das bestehende Abfallkonzept, die verschiedenen Verwertungswege und wirtschaftliche Hintergründe. Er ging auch auf die Chancen im Verbund des REK – Rheinischen Entsorgungskooperation – ein, zur Sicherung der Gebührenstabilität.

Bei der Besichtigung erläuterte Ines Finger, zuständige Mitarbeiterin der Kreisverwaltung für das Management der Wertstoffhöfe, die verschiedenen Verwertungsströme der Umladestation. Sperrmüll, Grünabfall, Schrott, Bauabfall, Elektronikschrott, Papier, Kartonagen werden dort umgeschlagen. Stefan Kraus verantwortet den Betrieb der neu umgestalteten mechanisch biologischen Abfallbehandlungsanlage. Er gab einen Einblick in die weitere Verarbeitung des Restmülls, bevor er deponiert werden kann.

Was kommt jetzt in welche Tonne? Das richtige Sortieren beschrieb Thomas Strohmenger, Abfallberater des Kreises anschaulich. Er ging auch ausführlich auf die Besonderheiten der grünen Tonne ein. Sie ist eine reine Verpackungstonne, die privatwirtschaftlich gehandhabt wird. Alle Verpackungen außer reines Papier und Karton werden darüber entsorgt. Die Bürger haben die Entsorgungskosten für die grüne Tonne schon mit ihrem Einkauf an der Kasse bezahlt.

Nach den vielen interessanten Informationen ließen die LandFrauen gemeinsam bei schönstem Sommerwetter im naturnah gestalteten Außengelände des Außerschulischen Lernortes und köstlichem Essen den Tag in Linkenbach ausklingen. Die LandFrauen freuten sich auch über den Besuch vom MdB Erwin Rüddel zu dieser Veranstaltung.

Foto: Mit einer großen Gruppe reiste der Landfrauenverband Neuwied unter der Leitung von der Kreisvorsitzenden Hella Holschbach (1.Reihe 4.v.re.) und der Geschäftsführerin Sabine Jung (1. Reihe 1.v.re) zur Abfallentsorgungsanlage Linkenbach an, um sich einen direkten Eindruck über das hiesige Abfallkonzept und die unterschiedlichen Verwertung und Behandlungswege zu machen. Ines Finger (2. Reihe 1.v.re.) Stefan Kraus (2. Reihe 2.v.re.) und Thomas Strohmenger (1.Reihe 2.v.re.) aus dem Team der Abfallwirtschaft um Achim Hallerbach (1.Reihe 3.v.re.), zuständiger Abfalldezernent im Landkreis Neuwied standen für die Fragen der Landfragen zur Verfügung.